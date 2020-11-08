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'da 4 köy karantinaya alındı

Merkeze bağlı Suludere, İlyas, Çatağıl ve Çine köylerinde Kovid-19 vakaları ve temaslı kişilerin sayısında artış tespit edildi. İl Hıfzıssıhha Kurulu, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla merkeze bağlı dört köyde 14 gün karantina uygulanmasına karar verdi.

İHA
Giriş Tarihi: 8.11.2020 20:58 ABONE OL
Burdur'da 4 köy karantinaya alındı

Köyler kontrol altına alınarak görevli personel haricinde (sağlık personeli, kolluk kuvveti vb.) giriş çıkışlar İl Jandarma komutanlığı ekipleri tarafından kapatıldı. Burdur Valisi Ali Arslantaş da sosyal medya hesabından, sosyal hareketi azaltmadıkça virüsten korunamayacağını bildirdi.

"EVİMİZDE KALALIM"

Mesafe kuralına uymayı zorlaştıran her tür kalabalıktan uzak kalınması gerektiğini vurgulayan Arslantaş, "Virüs çok hızlı, ondan daha hızlı olmanın tek yolu hareketi azaltıp, evimizde kalmaktır." ifadesini kullandı.

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Burdur'da 4 köy karantinaya alındı
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