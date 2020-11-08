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Çadır kentlerde Kovid-19 tedbirleri

Giriş Tarihi: 8.11.2020 ABONE OL
Çadır kentlerde Kovid-19 tedbirleri
İZMİR'DE deprem sonrası çok sayıda insan evsiz kaldı. Dördü çadır kent olmak üzere parklara kurulan 3 bin çadırla, kentin çeşitli bölgelerinde depremzede vatandaşlara geçici yaşam alanları oluşturuldu. AFAD tarafından koordinesi sağlanan çadır kentlerde 8 bin 553 vatandaş afet sonrası yeni yaşamlarına alışmaya çalışıyor. Son dönemde artan Kovid-19 vakaları da ekipleri harekete geçirdi. Koronavirüs tedbirleri üst seviyede uygulanmaya başlandı. Gönüllü ve hayırseverlerin getirdiği yardımların dezenfekte işlemlerini yapan görevliler, girişlerde de maske değişimi ve ateş ölçümü yaptıktan sonra vatandaşları alana alıyor.
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Çadır kentlerde Kovid-19 tedbirleri
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