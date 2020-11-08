Çatalca’da yankesiciler vatandaşın 3700 lirasını çarptı

İstanbul'un ilçelerinden Çatalca'ya bağlı Kaleiçi Mahallesinde bulunan Karadeniz Caddesi üzerinde yürümekte olan H.G. adlı vatandaş, bir deste dolar bulduğunu söyleyen bir kişi tarafından durduruldu. Hemen bu esnada başka birisi ise parasını düşürdüğünü iddia etti. Bu sebeple çıkan arbedede arada kalan H.G'nin cebinde bulunan 3 bin 700 lira parası kayboldu.

H.G'nin şikâyeti üzerine çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden para bulduğunu ve parasını kaybettiğini söyleyen iki şüphelinin birlikte bir araca bindiğini belirledi. Kiralık olduğu anlaşılan aracın Mustafa Ü. adlı şüpheli tarafından kiralandığı bilgisine ulaşıldı.

Aracı takibe alan ekipler, Kemerburgaz Mahallesinde ilerleyen aracı durdurdu. Araçta Mustafa Ü. ve Ozan Ü. adlı şüphelilerin H.G adlı vatandaştan çarptıkları 3 bin 700 Türk lirasıyla birlikte yakalandı.

Şüphelilerden Mustafa Ü'nin 'Yankesicilik' ve dolandırıcılık suçları başta olmak üzere 15 ayrı suç kaydı olduğu, Ozan Ü'nün ise 4 ayrı suçtan da arandığı ve 4 yıldır sahte kimlikle kaçak olarak yaşadığı belirlendi.

Şüpheliler 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçundan 7 Kasım'da adli makamlara sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest kaldı.