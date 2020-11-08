Covid-19 sürecinde bağışıklık sistemine dikkat!

Yeni tip koronavirüs salgınında güçlü bir bağışıklık için açıklamada bulunan Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Yıldız Erdoğanoğlu, güçlü bir bağışıklık sisteminin önemine dair bilgiler ve sahip olabilmek için önemli tavsiyeler paylaştı…

Vücudumuzun patojenlerle savaşmak için birçok koruyucu bariyeri olduğunu belirten Erdoğanoğlu, "Hapşırma, öksürme, tükürük, asidik bir cilt ortamı veya mide asidi bu patojenlerin vücuda girişini daha da zorlaştırır. Bağışıklık sistemimiz ancak bu bedenin koruyucu bariyerleri aşıldığında meydan okur. Bağışıklık sistemi iyi şekilde çalışmayan insanlar, yılda üç veya daha fazla enfeksiyon geçirirler ve iyileşmeleri daha uzun sürer. Özellikle Covid19 pandemisi henüz devam ederken, vücudunuzun savunmasını desteklemek istiyorsak, bağışıklık sistemimizi güçlendirecek doğru tedbirleri zamanında almalıyız" dedi.

EGZERSİZ ESNASINDA VÜCUT ADRENALİN SALGILIYOR

Erdoğanoğlu, egzersiz yaparken vücudun adrenalin salgıladığını söyledi ve sözlerine şöyle devam etti: "Doğal öldürücü hücreler birkaç saniyelik egzersizden sonra çoğalır. Bunlar, tümör hücreleri ve virüs bulaşmış hücrelerle savaşan önemli yardımcılardır. Egzersiz, adrenalin dışındaki farklı isimlerdeki bağışıklık hücrelerinin de kanda dolaşımını sağlar. Kaç tane bağışıklık hücresinin aktive edildiği, salınan adrenalin miktarına bağlı. Genel prensip olarak, yük ne kadar yoğun olursa, o kadar fazla bağışıklık hücresi aktive olur. Ancak bu tamamen güç bitinceye kadar egzersiz yapılması anlamına da gelmez çünkü bu istenilen etkinin tam tersini yaratır. Egzersiz seansı bittikten sonra kandaki bağışıklık hücreleri tekrar azalır ve değerler tekrar normale dönse bile, olumlu bir etki kalır. Egzersiz eğitiminden dolaşım sistemi, metabolizma ve ruh hali uzun vadede faydalanabilir."

EGZERSİZ BAĞIŞIKLIK HÜCRELERİNİ ÇOĞALTIYOR

Haftada üç gün yaklaşık 45 dakika egzersiz yapmanın bağışıklık sistemini güçlendirmek için yeterli olacağını ifade eden Erdoğanoğlu, "Egzersizi özellikle açık havada yapmak, taze havanın özellikle kan dolaşımını harekete geçirmesine ve bağışıklık hücrelerinin iki kat daha fazla çalışmasına fayda sağlar. Herkes kendi ilgi alanına göre bir egzersiz seçimi yapabilir. Önemli olan vücudu sürekli olarak sınırlarda zorlanmadığından emin olmak ve makul bir şiddette egzersiz yapmaktır. Jogging, yüzme veya bisiklete binme gibi dayanıklılık sporları için 24 ile 36 saatlik bir dinlenme aşaması öneriyoruz" diye konuştu.