Diyarbakır’da Suriye’den getirilmiş roket mühimmatlar ele geçirildi

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, PKK/KCK Terör Örgütü tarafından önümüzdeki dönemde başta şehir merkezleri olmak üzere, yurtiçinde yapılması planlanan eylemlerde "YPS/Özel Güç" birimleri tarafından kullanılmak üzere yurtdışında hazırlanarak kuryeler vasıtasıyla Türkiye'ye sevk edilen mühimmatlar ele geçirildi.

Jandarma istihbarat ve terörle mücadele birimleri tarafından uzun süren bir takibin ardından gerçekleşen Merkez Bağlar ilçesi Alatosun Mahallesi kırsalındaki operasyonlarda ele geçirilen mühimmatlar şöyle:

7 adet 120 mm çok namlulu roketatar mühimmatı, 2 Adet 90 mm çok namlulu roketatar mühimmatı, 3 Adet Rus menşeili RPG7 antitank mühimmatı, 4 adet rus menşeili sevk fişeği, 8 adet müsademeli tapa, 3 adet radyo frekanslı zaman ayarlı el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan role sistemi.