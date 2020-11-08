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Doğu soğudu, kar bekleniyor

’da hava sıcaklıkları iyice düştü. Gece saatlerinde sıfırın altına düşen hava sıcaklığı, yer yer don olaylarına sebep oluyor. ’da ölçülen en düşük sıcaklık sıfırın altında 5 olurken, bölgede bir hafta sonra kar yağışlarının başlaması bekleniyor.

FURKAN NEHRİ
Giriş Tarihi: 8.11.2020 11:19 ABONE OL
Doğu soğudu, kar bekleniyor

Havaların soğumaya başladığı Doğu Anadolu Bölgesinde, gece saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altına düşüyor. Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 5 dereceyle Erzurum'un merkezinde ölçüldü. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre hava sıcaklıkları Perşembeye kadar parçalı bulutlu olarak mevsim normallerinde devam edecek.

Henüz kar yağışının beklenmediği bölgede, sıcaklıklardan dolayı gece saatlerinde yer yer don olayları oluşuyor. Bölgede ki yüksek kesimlerde ise kar yağışı gerçekleşiyor. Bölgede gece en düşük sıcaklık Iğdır'da 3, Erzincan'da 2, Ardahan'da 1, sıfırın altında olmak üzere Erzurum ve Ağrı'da 3, Kars'ta 1 derece kaydedildi. Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derece kaydedildiği Erzurum'un Yakutiye ilçesi ise bölgede en düşük hava sıcaklığı ölçülen yerleşim yeri oldu.

Ardahan'ın Göle ilçesinde ise sıcaklık gece saatlerinde sıfırın altında 7 dereceye kadar düştü. Mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları, önümüzde ki hafta boyunca da bulutlu geçmesi beklenirken, Kasım'ın ortalarında kar yağışlarının başlaması bekleniyor.

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Doğu soğudu, kar bekleniyor
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