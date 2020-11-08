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Düğünde ateş açtı, cezayı yedi

'te yapılan sokak düğününde havaya ateş açan 2 kişiye 44 bin 245'er lira para cezası verildi. Şahıslar hakkında de başlatıldı.

MEHMET BONCUK
Giriş Tarihi: 8.11.2020 21:25 ABONE OL
Düğünde ateş açtı, cezayı yedi

Gaziantep'te yapılan bir sokak düğününde havaya ateş açan iki şahıs adına cezai işlem uygulandı. Şahıslara 44 bin 245'er lira para cezası verildi. Kalabalığın ortasında rastgele ateş açan şahıslar hakkında ayrıca adli işlem de başlatıldı.

PARA CEZASI VE ADLİ İŞLEM


Gaziantep Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karacaoğlan Mahallesinde bir düğünde havaya ateş eden 2 şahsı görüntülerden tespit ederek yapılan başarılı çalışmayla silahları ile birlikte yakaladı. Düğünde rastgele havaya ateş açarak çevredekilerin hayatını tehlikeye atam şahıslara 44 245'er lira para cezası uygulanarak haklarında adli işlem başlatıldı.

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Düğünde ateş açtı, cezayı yedi
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