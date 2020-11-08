Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Düzce'de hastanedeki yangında korku dolu dakikalar yaşandı

'de hastanedeki yangında korku dolu dakikalar yaşandı

Atatürk Devlet Hastanesi’nin kapalı otoparkında elektrik panosunun tutuşması sonucu yangın çıktı. Yangınla birlikte acil servisi dumanlar kaplayınca, hastalar sedyelerle dışarı çıkarıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 8.11.2020 10:00 Son Güncelleme: 8.11.2020 10:15 ABONE OL
Düzce'de hastanedeki yangında korku dolu dakikalar yaşandı

Atatürk Devlet Hastanesi'nin kapalı otoparkında saat 09.00 sıralarında elektrik panosu tutuştu ve yangın çıktı. İhbar üzerine Düzce İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kısa sürede bölgeye geldi. İtfaiye ekipleri yangını söndürerek kontrol altına aldı.

HASTALAR TAHLİYE EDİLDİ

Yangın nedeniyle oluşan dumanlar acil servisi kaplayınca, acil serviste bulunan ve tedavi gören hastalar sedyelerle tahliye edildi. Dumanın tahliye edilmesiyle birlikte hastalar tekrar acil servise götürülürken, yangınla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

Son dakika: İstanbul'da korkutan görüntü! Bir anda suyun rengi değişti

ARKADAŞINA GÖNDER
Düzce'de hastanedeki yangında korku dolu dakikalar yaşandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA