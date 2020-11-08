Düzce'de hastanedeki yangında korku dolu dakikalar yaşandı

Atatürk Devlet Hastanesi'nin kapalı otoparkında saat 09.00 sıralarında elektrik panosu tutuştu ve yangın çıktı. İhbar üzerine Düzce İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kısa sürede bölgeye geldi. İtfaiye ekipleri yangını söndürerek kontrol altına aldı.

HASTALAR TAHLİYE EDİLDİ

Yangın nedeniyle oluşan dumanlar acil servisi kaplayınca, acil serviste bulunan ve tedavi gören hastalar sedyelerle tahliye edildi. Dumanın tahliye edilmesiyle birlikte hastalar tekrar acil servise götürülürken, yangınla ilgili olarak inceleme başlatıldı.