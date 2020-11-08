Eşini otomobilde darp edip hastane bastı

Ünlü Kaşıbeyaz Restoran'ın ortaklarından Suat Kaşıbeyaz, eşine şiddet uygulayınca karakolluk oldu. İşadamı Suat Kaşıbeyaz'ın eşi S. Kaşıbeyaz, dün akşam İstinye Polis Merkezi'ne gidip eşinin araç içerisinde kendisini darp ettiğini söyleyerek karakola sığındı. Ekipler S. Kaşıbeyaz'ı sağlık kontrolü için hastaneye götürdü. Bu sırada hastaneye gelen işadamı Suat Kaşıbeyaz alkollü olarak içeri girmeye çalıştı. Küfürler savuran Kaşıbeyaz'ı önce özel güvenlik durdurmaya çalıştı. Başaramayınca polisler müdahale etti. İddiaya göre etrafa saldırmaya başlayan Suat Kaşıbeyaz üzerini yırtıp hastanenin camına kafa attı. Ekipler, güçlükle sakinleştirdiği Kaşıbeyaz'ı karakola götürdü. Karakolda ekiplerin polise mukavemetten işlem yaptığı Kaşıbeyaz da polislerden şikayetçi oldu. Öte yandan eşi S. Kaşıbeyaz'ın Suat Kaşıbeyaz'dan şikayetçi olmadığı öğrenildi.İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada; "Şüpheli (S.K) polise küfretmek, mukavemette bulunmak, hastane camlarına kafa atmak suretiyle taşkınlıklarda bulunmuştur" denildi.