Eşini ve iki çocuğunu öldürdü

Ankara'da evlerinde uyuşturucu kullanan oğlu ve ona kızmaması için kendisinde telkinde bulunan aile üyeleriyle tartışan taksici Adem Öztürk (55) eşi ile iki çocuğunu ruhsatsız tabancayla başlarından vurarak öldürdü. Keçiören'e bağlı Karakaya Mahallesi'nde iddiaya göre; bir apartmanın ikinci katındaki daireden silah sesleri geldi. Polis, savcılık talimatıyla kapıyı kırarak içeri girdi. Polis, evde anne Nefik (50), oğlu Selahaddin (32) ve kızı Seher Öztürk'ü (26) başlarından tabancayla öldürülmüş halde buldu. Polis, şüpheli Öztürk'ü kısa sürede yakaladı. Katil zanlısı, ilk ifadesinde "Oğlum Selahattin, Kovid- 19 nedeniyle cezaevinden tahliye edildikten sonra evde uyuşturucu kullandı. Bu nedenle çıkan tartışmada iki kez beni darp etti. En son yine uyuşturucu kullandığı için tartıştık. Eşimi ve kızımı da oğlumu haklı gördükleri için öldürdüm" dedi. Cenazeler otopsi için adli tıbba götürüldü. Zanlı adliyeye sevk edildi.