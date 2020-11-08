Gamze Pala cinayetinde son dakika gelişmesi! Katilin duruşmasına başlandı...

AVUKAT SAĞLIK RAPORU İSTEDİ



Savaş Dalançıkar'ın avukatı ise akıl sağlığının yerinde olmadığını dile getirerek mahkeme heyetinden sağlık raporu alınmasını isteyerek "Müvekkil daha önce Rize Devlet Hastanesi'nde akıl sağlığı tedavisi görmüştür, buna ilişkin belgeler temin edilerek müvekkilin TCK'nin 32. Maddesi kapsamında sağlık raporu aldırılsın" dedi.



Davaya müdahil olmak isteyen Gamze Pala'nın ablası Tülay Pala "Şikayetçiyim, davaya katılmak istiyorum. Ben meydana gelen olayı sonradan öğrendim, ayrıca annem ve maktul ile birlikte ayni evde yaşıyorduk. Eğer sanık ile bir ilişkisi olsaydı bana anlatırdı, zaten sanıkla herhangi bir işi olmaz" ifadelerini kullandı.



"OLAY TÜRKİYE'DE YAŞANMIŞ EN VAHŞİ KADIN CİNAYETİ"



Abla Tülay Pala'nın Avukatı Yunus Çoruh ise cinayetin Türkiye'deki en vahşi kadın cinayeti olaylarından biri olduğunu dile getirerek "Şikayetçiyiz, davaya katılma talebimiz vardır. Ayrıca meydana gelen cinayet olayı Türkiye'de yaşanmış en vahşi kadın cinayeti olaylarından bir tanesidir, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilsin, akıl sağlığı hususunda daha önce dosya arasında birtakım belgeler vardır. Sanığın tedavi görmediği açıktır" dedi.



"EYLEMLERİNİ TASARLAYARAK VE CANAVARCA HİSLE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ SABİTTİR"



Gamze Pala'nın bir diğer ablası Kudret Pala'nın avukatı Serkan Ellialtı ise Dalançıkar'ın cinayeti planlayarak yaptığının sabit olduğunu fakat suçtan kurtulmak için olayı hatırlamadığını söylediğini dile getirerek "Olayın meydana geliş şekline ilişkin sanık kollukta detaylı beyanlarda bulunduğu halde mahkemede suçtan kurtulmaya yönelik bir takım kısımları hatırlamadığını ifade etmektedir. Bu beyanlarına itibar edilemez. Ayrıca sanığın eylemlerini tasarlayarak ve canavarca hisle gerçekleştirdiği sabittir. Zira olayın meydana geldiği tarihte saat 21:00 Sıralarında olay mahallindeki tüm iş yerleri kapanmış, yalnızca olay saati olan 22:30 sıralarında öğretmen evi açıktır. Işıklar yanık olduğu için gerek parktan gerekse caddeden resepsiyonda çalışmakta olan maktul açıkça görülmektedir. Sanık bu hususlar da değerlendirilerek cezalandırılsın" şeklinde konuştu.



Savcı sanık hakkında Rize Devlet Hastanesi'ne müzekkere yapılarak sanığın tedavi görüp görmediği ve tedavi görmüşse tedavi evraklarının istenilmesini ve tedavi evraklarının gelmesi akabinde sanık hakkında üzerine atılı suçtan TCK'nın 32/1-2 maddesi kapsamında akıl hastalığının bulunup bulunmadığı hususunda rapor aldırılması için talepte bulundu.



Mahkeme heyeti sanık Savaş Dalançıkar'ın tutuklu yargılanmasına ve duruşmayı 4 Şubat 2021 tarihine erteleyerek bu süre içerisinde Katil Savaş Dalançıkar'ın ceza ehliyeti olup olmadığı yönünde suç tarihi itibariyle suç tarihi olan 15 Şubat 2020 tarihinde işlemiş olduğu "Tasarlayarak, Canavarca Hisle Kasten Öldürme, Kasten Öldürme" suçları yönünden CMK 74/1 maddesi uyarınca 3 haftayı geçmemek üzere gözlem altına alınmasına karar verdi.



Öte yandan heyet sanığın geçmişte tedavi gördüğünü iddia etmesi üzerine Rize Devlet Hastanesi'nde psikiyatri bölümünde tedavi gördüğünü beyan etmesi nedeniyle tedavi evraklarının celbi için hastaneyle görüşülmesine de karar verdi.