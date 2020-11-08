Son dakika haberi: 19 yıl sonra çözülen Hande Çinkitaş cinayetinde tüyler ürperten detaylar ortaya çıktı! Hafta sonları...

Son dakika haberler... Kadıköy, İçerenköy'de 4 Ocak 2001'de meydana gelen olayda 6. sınıf öğrencisi Çinkitaş, evinde öldürülmüş olarak bulunmuştu. Polis olayla ilgili yaptığı incelemede çocuğun başına bir çekiçle vurularak öldürüldüğünü ayrıca boğazının ve sağ bileğinin kopma noktasına gelinceye kadar kesildiğini tespit etmişti. Şüpheli ya da şüphelilerin Çinkitaş'ı defalarca bıçakladığı belirlenmişti. Polis tarafından bugüne kadar yapılan çalışmalarda katil ya da katillere ulaşılamamıştı. Hande Çikintaş cinyeti 19 yıl sonra çözülürken cinayet sonrası yeni detaylar ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

HANDE ÇİNKİTAŞ CİNAYETİNDE YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI! ANNESİNE ANLATAMADAN...

Polisin hiç kapatmadığı dosyada Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne bağlı ekipler dosyayı titizlikle incelenmişti. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte cinayet mahallinden alınan tüm eşyaların tekrar DNA testine tabii tutulmasına karar verilmişti. Bu çalışma sonucu Çinkitaş'ın elindeki kendi saçlarında ve olayda kullanıldığı tespit edilen bıçağın keskin kenarında yeni deliller bulunduğu öğrenilmişti.