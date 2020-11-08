Son dakika haberi: 19 yıl sonra çözülen Hande Çinkitaş cinayetinde tüyler ürperten detaylar ortaya çıktı! Hafta sonları...

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Son dakika haberi: 19 yıl sonra çözülen Hande cinayetinde tüyler ürperten detaylar ortaya çıktı! Hafta sonları...

Son dakika haberinin detayları ortaya çıktı... İçerenköy'de 2001'de öldürülen Hande 'ın (12) cinayetine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. 19 yıl sonra çözülen cinayetten gelen yeni detaylara göre; 12 yaşındaki Çinkitaş'ın öldüğü yıllarda öz anne ve babası boşanmış, ayrı evlerde yaşıyorlardı. Çinkitaş'ın hafta içlerinde babasında hafta sonları ise annesinde kaldığı öğrenilirken, ölmeden birkaç gün önce de öz annesi Handan Yılmazer'i arayıp "Anne sana anlatmam gereken çok önemli şeyler var. Hafta sonu yanına gelince anlatırım" dediği ortaya çıktı...

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 13.12.2020 09:21 ABONE OL
Hande Çikintaş cinayetinden son dakika: Annesine anlatamadan öldürüldü!

Son dakika haberler... Kadıköy, İçerenköy'de 4 Ocak 2001'de meydana gelen olayda 6. sınıf öğrencisi , evinde öldürülmüş olarak bulunmuştu. Polis olayla ilgili yaptığı incelemede çocuğun başına bir çekiçle vurularak öldürüldüğünü ayrıca boğazının ve sağ bileğinin kopma noktasına gelinceye kadar kesildiğini tespit etmişti. Şüpheli ya da şüphelilerin Çinkitaş'ı defalarca bıçakladığı belirlenmişti. Polis tarafından bugüne kadar yapılan çalışmalarda katil ya da katillere ulaşılamamıştı. Hande Çikintaş cinyeti 19 yıl sonra çözülürken sonrası yeni detaylar ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

HANDE ÇİNKİTAŞ CİNAYETİNDE YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI! ANNESİNE ANLATAMADAN...

Polisin hiç kapatmadığı dosyada Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne bağlı ekipler dosyayı titizlikle incelenmişti. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte cinayet mahallinden alınan tüm eşyaların tekrar DNA testine tabii tutulmasına karar verilmişti. Bu çalışma sonucu Çinkitaş'ın elindeki kendi saçlarında ve olayda kullanıldığı tespit edilen bıçağın keskin kenarında yeni deliller bulunduğu öğrenilmişti.

Hande Çikintaş cinayetinden son dakika: Annesine anlatamadan öldürüldü!

Savcılık talimatıyla baba Nezih ile üvey anne Şehnaz Çinkitaş geçtiğimiz pazartesi günü gözaltına alınmıştı. Adliyeye çıkarılan üvey anne ve baba cezaevine gönderildi.

ANNE BABA AYRI YAŞIYORDU

Öte yandan olayın nedeni ile ilgili ipucu verecek yeni gelişmelerde yaşandı. Çinkitaş'ın öldürüldüğü yıllarda öz anne ve babası boşanmış ve ayrı evlerde yaşıyorlardı.

Hande Çikintaş cinayetinden son dakika: Annesine anlatamadan öldürüldü!

Annenin işi olduğu için hafta içi babasının yanında kalıyor hafta sonları ise annesi Handan Yılmazer'in yanına gidiyordu.

Hande Çikintaş cinayetinden son dakika: Annesine anlatamadan öldürüldü!

ANNESİNE ANLATAMADAN CANINA KIYDILAR

Öz anne Handan Yılmazer'in yıllar önce dosyaya eklenen ifadesinde "Olay günü öğlen saatlerinde kızımın ev telefonunu aradım açan olmadı. Akşam eve geldiğimde kız kardeşim ve bir polis aradı, İçerenköy'deki eve gitmem gerektiğini Hande'nin okulda kaza geçirdiğini söylediler.

Hande Çikintaş cinayetinden son dakika: Annesine anlatamadan öldürüldü!

Eve gidince kızımın başına gelenleri öğrendim. Hande bu olaydan birkaç gün önce beni arayıp, 'Anne sana anlatmam gereken şeyler var' demişti" dediği öğrenildi.

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Son dakika haberi: 19 yıl sonra çözülen Hande Çinkitaş cinayetinde tüyler ürperten detaylar ortaya çıktı! Hafta sonları...
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