'Hatalı basım' 200 lirayı, 250 bin liradan satışa çıkardı

Van'da bir markette çalışan Erdal Akbaş (31), hatalı basım olduğunu öne sürdüğü paranın ön kısmanda ki Atatürk portresinin yüzünde 200 lira yazan 200 TL'lik banknotu, koleksiyon değeri taşıdığını düşünerek 250 bin liradan satışa çıkardı.

Van'da bulunan bir markette çalışan Erdal Akbaş, Faturasını ATM'den yatırmaya gittiği bankada 200 TL'lik banknotta değişiklik olduğunu fark etti. Baskı hatası bulunan 200 TL'lik banknota 250 bin lira fiyat biçti.

Akbaş, "Faturamı yatırmak için ATM'ye gittim ve tam ATM'ye yatıracakken baskı hatasının olduğunu fark ettim. Banknotun ön tarafında bulunan Atatürk portresinin yüzünde 200 TL yazılmakta ve parayı kaldırdım. Araştırdığıma göre bu tür baskı hatası bulunan paralarda ilgilenen koleksiyoncular varmış fiyatını 250 bin TL olarak belirledik. Şimdiden alıcısına hayırlı olsun." dedi.