Havalimanında yakayı ele verdi

İstanbul'da bir kişiyi bıçaklayarak öldüren ve ardından sahte pasaportla yurt dışına kaçmaya çalışan Özbekistanlı şüpheli, havalimanında yakalandı. Fatih'te Özbekistanlı Javokhırbek Jurabekov (25), yine Özbekistanlı olan Bexzodbek Abduraxmonov (25) isimli iş arkadaşıyla kız meselesi yüzünden tartıştı. Çıkan kavgada Abduraxmonov'u bıçaklayarak öldüren Jurabekov 29 Ekim günü sahte pasaport düzenleyerek kaçmayı planladı. Polis tarafından Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalanan ve 31 Ekim'de çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Jurabekov cezaevine gönderildi.