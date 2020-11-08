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İnanılır gibi değil! Kaldırımda yürüyen çocuğun yüzüne hapşırdı

Koronavirüs tehlikesinin devam ettiği şu günlerde 'da yaşanan olay 'bu kadarına da pes' dedirti. Kaldırımda maskesiz yürüyen bir genç kız, okuldan çıkıp evinegittiği düşünülen kız çocuğunun önüne geçip yüzüne hapşırdı ve daha sonra hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. O anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

İHA
Giriş Tarihi: 8.11.2020 12:07 ABONE OL
İnanılır gibi değil! Kaldırımda yürüyen çocuğun yüzüne hapşırdı

Olay, Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi Diclekent Bulvarı'nda bulunan bir marketin önünde yaşandı. Yolda yürüyen maskesiz genç bir kız, okuldan çıkıp evine giden kız çocuğunun yüzüne hapşırdı. Hapşıran kız hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ederken, küçük kız yüzünü silerek evine ilerledi. O anlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

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O anları marketinin güvenlik kamerasından gören işletmeci Mehmet Katran, çok hassas olunması gereken pandemi sürecinde yaşanan olayın üzüntü verici olduğunu söyledi. Kamera ile dışarıyı izlerken caddenin karşı tarafından gelen genç bir kızın 10-12 yaşlarındaki bir kızın üzerine hapşırdığını dile getiren Katran, duruma şaşırdığını ifade etti. Katran, "Bu tür görüntülere çok dikkat etmemiz lazım, çok hassas olmamız lazım. Muhtemelen o öğrenci, kızın hapşırması üzerine pozitif vakaya yakalanırsa gidip bütün sınıfa, bütün okula bulaştıracak. Yüzündeki ıslaklığı silip çekip gitti. Böyle konulara hassasiyet gösterilmediği zaman vakaların önü alınamaz. Diyarbakır'da vaka artışlarının olmasının altındaki neden böyle konulara dikkat edilmemesidir" dedi.

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İnanılır gibi değil! Kaldırımda yürüyen çocuğun yüzüne hapşırdı
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