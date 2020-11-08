İstanbullular dikkat! 9-10-11 Kasım kapalı o güzergahlar açıklandı! Yollar saat kaçtan kaça kadar kapalı olacak, ne zaman açılacak?

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde İstanbul'da düzenlenen Formula 1 yarışlarının tanıtımı için çekilecek olan film nedeniyle yarın kapalı güzergahlar olacağı ve 10-11 Kasım 2020 tarihlerinde de trafiğe kapatılacak olan bu yolların listesi duyuruldu. Bu kapsamda özellikle trafiğin gün içerisinde yoğun olduğu 15 Temmuz Şehitler köprüsü, Kennedy Caddesi ve Avrasya Tüneli de trafiğe kapalı olacak güzergahlar arasında yerini alırken bu yolu kullanacak vatandaşlar kapalı olacağı saate ilişkin detayları merak ediyor. Peki, 9-10-11 Kasım Formula 1 tanıtımı nedeniyle kapalı güzergahlar hangileri, yollar saat kaçtan kaça kadar kapalı olacak, ne zaman açılacak? İşte Yarın ve 10-11 Kasım tarihlerinde kapalı güzergahlar ve yolların listesi…

YARIN HANGİ YOLLAR KAPALI OLACAK? İŞTE 9-10-11 KASIM KAPALI OLACAK GÜZERGAHLAR LİSTESİ

Bu sene İstanbul'da gerçekleşecek olan Formula 1 yarışlarının tanıtımı ve tanıtım filminin çekilmesi nedeniyle 9-10 ve 11 Kasım 2020 tarihlerinde bazı güzergahların belirli saat aralıklarında kapatılacağı ifade edildi. Bu kapsamda yapılan açıklamada yarın 12.50 - 13.35 saatleri arasında Avrasya Tüneli'nin Samatya Güney giriş noktası ve Avrasya Tüneli Anadolu istikameti ve bağlantı yolları trafiğe kapatılacağı ifade edildi…