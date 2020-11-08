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'te kuralı ihlal etti, süt satarken yakalandı

'te vakaların artmasına rağmen kural ihlalleri yapılmaya devam ediyor. Polisler sigara içme yasağı olan Caddesinde sigara ve maske uygulamayı yaparken, karantina da olması gereken bir kişi süt satarken yakaladı.

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Giriş Tarihi: 8.11.2020 19:06 ABONE OL
Karabük'te kuralı ihlal etti, süt satarken yakalandı

Koronavirüs vaka sayısı 7 bin 500'leri bulduğu Karabük'te, tedbirleri ihlal edenlere güvenlik güçleri müdahale ediyor. İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca sigara içilmesi yasaklanan Kemal Güneş caddesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Sigara içenlere; sigara nedeniyle 300 Türk lirası, maske kuralına uymamaktan ise 900 Türk lirası olmak üzere toplam Bin 200 Türk lirası ceza kesildi.

3 BİN 500 TÜRK LİRASI CEZA KESİLDİ


Denetimlerde ayrıca; karantina da olması gereken ancak süt satmaya çıkan Hakkı A. Adlı bir vatandaş yakalandı. Hakkı A, hasta olmadığını ve ikinci testlerinin negatif çıktığını belirtti. Ekipler tarafından karantina kuralını ihlalden 3 bin 500 Türk lirası idari para cezası kesilen Hakkı A, karantina için öğrenci yurduna gönderildi. Hakkı A'nın karantinasının bitmesine daha 12 gün olduğu belirtildi.

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Karabük'te kuralı ihlal etti, süt satarken yakalandı
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