Karabük'te kuralı ihlal etti, süt satarken yakalandı

Koronavirüs vaka sayısı 7 bin 500'leri bulduğu Karabük'te, tedbirleri ihlal edenlere güvenlik güçleri müdahale ediyor. İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca sigara içilmesi yasaklanan Kemal Güneş caddesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Sigara içenlere; sigara nedeniyle 300 Türk lirası, maske kuralına uymamaktan ise 900 Türk lirası olmak üzere toplam Bin 200 Türk lirası ceza kesildi.

3 BİN 500 TÜRK LİRASI CEZA KESİLDİ



Denetimlerde ayrıca; karantina da olması gereken ancak süt satmaya çıkan Hakkı A. Adlı bir vatandaş yakalandı. Hakkı A, hasta olmadığını ve ikinci testlerinin negatif çıktığını belirtti. Ekipler tarafından karantina kuralını ihlalden 3 bin 500 Türk lirası idari para cezası kesilen Hakkı A, karantina için öğrenci yurduna gönderildi. Hakkı A'nın karantinasının bitmesine daha 12 gün olduğu belirtildi.