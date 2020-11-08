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'de bir kişi birlikte alkol aldığı arkadaşını bıçakladı

'de birlikte alkol aldığı arkadaşı Mustafa Ü. ile kavga eden (43) boğazından ve boynundan bıçaklanarak, yaralandı. Mustafa Ü. yakalanarak, gözaltına alındı.

DHA
Giriş Tarihi: 8.11.2020 22:39 ABONE OL
Kayseri'de bir kişi birlikte alkol aldığı arkadaşını bıçakladı

Olay, Kocasinan ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Telefon Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, Hakan Şahin, arkadaşı Mustafa Ü. ile birlikte evde alkol aldıkları sırada henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle Mustafa Ü., Hakan Şahin'i boynundan ve boğazından bıçakladı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kanlar içinde kalan Şahin, mahalle sakinlerinin olay yerine çağırdığı ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Arkadaşını yaralayan Mustafa Ü. ise polisin mahalledeki kan izlerini takip etmesi üzerine Alpkaya Sokak'taki evinde yakalanarak, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kayseri'de bir kişi birlikte alkol aldığı arkadaşını bıçakladı
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