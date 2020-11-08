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kongresinde 2 Belediye Başkanı ve İl Başkanı'na korona engeli

İl Başkanı , tekrar il başkanı seçileceği kongreye bir yakınının Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle katılamadı.

ZEYNEL YAMAN ZEYNEL YAMAN
ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 8.11.2020 14:18 ABONE OL
Kocaeli AK Parti kongresinde 2 Belediye Başkanı ve İl Başkanı'na korona engeli

AK Parti Kocaeli İl Teşkilatının 7. Olağan Kongresi öncesi yapılan Covid-19 testlerinde, Önce Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, ardından da yaklaşık 1 ay önce koronavirüse yakalanan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt'ün testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Kongreye birkaç saat kala ise AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş'in çok yakın bir akrabasının Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine temaslı olabileceği endişesiyle kongreye katılamayacağı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı Genel Kurul başladı.

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Kocaeli AK Parti kongresinde 2 Belediye Başkanı ve İl Başkanı'na korona engeli
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