Körfez Belediye Başkanı, ikinci kez koronaya yakalandı

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, ikinci kez koronavirüse yakalandı. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek olan AK Parti Kocaeli İl Kongresi için virüs testi yaptıran Başkan Söğüt'ün testi ikinci kez pozitif çıktı. Başkan Söğüt konuyla ilgili kısa bir açıklama yaparak sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

İKİNCİ KEZ YAKALANDI

Başkan Söğüt, "AK Parti Kocaeli İl Teşkilatımızın Kongresine katılmak için yaptırdığım Covid-19 testimin sonucu ikinci kez pozitif çıktı. Hamdolsun, şu an genel sağlık durumum iyi olmakla birlikte, on gün evimde karantinada gözlem altında olacağım. Karantina sürecimin sorunsuz bir şekilde tamamlanmasını umut ediyor, en kısa sürede iyileşerek sizlerle tekrar buluşmayı temenni ediyor, bu vesileyle tüm hastalarımıza da Rabbimden acil şifalar diliyorum" dedi.