Koronavırüse yenık düştüler

KOVID-19 belirtileri ile 3 gün önce Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvuran üniversitenin Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Mustafa Acar, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Rektör Prof. Dr. Cem Zorlu, "Kovid teşhisi ile hastanemizde tedavi gören kıymetli hocamız Öğr. Gör. Mustafa Acar'ı kaybetmenin derin hüznünü yaşıyoruz. Merhum hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekânı cennet olsun. Başımız sağ olsun" dedi. Türkiye alerjik polen takviminin oluşmasında emeği bulunan, şifalı bitkiler üzerine yaptığı bilimsel çalışmalarla adını duyuran Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hulusi Malyer (66), koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. Profesör Malyer, Hamitler mezarlığında toprağa verildi. Amasya ve çevresinde "Âmâ Hafız" olarak bilinen görme engelli 79 yaşındaki Hafız Recep Katırcı Hoca Efendi de, Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Katırcı, Suluova ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Öte yandan Yalova'ya bağlı Kaytazdere Belediye Başkanı Ali Kangal, Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer ve Armutlu Belediye Başkanı Mustafa Tokat, sosyal medya hesaplarından koronavirüse yakalandıklarını açıkladı.