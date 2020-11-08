Köy köy tablet ve bilgisayar dağıtılıyor

İstanbul Ataşehir'de bulunan Kars Ardahan Iğdır Dayanışma Merkezi KAR-DER, 'Oyuncak Toplama Sosyal Sorumlu Projesi' ile Kars, Ardahan ve Iğdır illerine bağlı köylerdeki okullarda ihtiyaç sahibi çocuk ve öğrencilere tablet, oyuncak, giysi ve kırtasiye malzemesi hediye etti.

"Sahipsiz oyuncak, oyuncaksız çocuk kalmasın" sloganıyla gerçekleştirilen proje kapsamında onlarca tablet ve binlerce oyuncak, giysi ve kırtasiye malzemesi dağıtıldı. STK'nın gönüllüleri vasıtasıyla dağıtılan hediyeleri alan çocukların mutlu oldukları görülürken, yüzlerindeki gülümseme içleri ısıttı.

KAR-DER Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Çerkez, "Biz, bu topraklarda doğup büyüdük. Oyuncaklarımız çamurdan, topraktan ve ahşaptan oldu. Onun için oyuncağa ağırlık verdik. Daha sonra tarafımız başvurulması üzerine online yapılan eğitim için tablet getirdik" dedi.