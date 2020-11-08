Kumar makineleriyle suçüstü yakalandılar

İstanbul Polisi, Maltepe İlçesi'ne bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan bir kıraathanenin bodrum katında iki kumar makinesi olduğunu ve söz konusu adreste kumar oynatıldığını tespit etti.

Adrese baskın yapan ekipler, kumar makinelerine el konuldu. İş yeri sorumlusu gözaltına alındı. Sancaktepe İlçesi'ne bağlı Atatürk Mahallesi'ndeki bir iş yerinde de "Şans" adı altında elektronik kumar oyun makinesi aracılığıyla kumar oynatıldığı tespit edildi. İki adreste gözaltına alınan toplam üç kişi hakkında "Kumar Oynanmasına Yer ve İmkan Sağlama" suçundan ötürü yasal işlem yapıldı.