Lüleburgaz Belediye Başkan Yardımcısı koronavirüsten yaşamını yitirdi

Lüleburgaz Belediye Başkan Yardımcısı Erol Özgür, ekim ayının son haftasında temas ettiği bir yakınının koronavirüs testi pozitif çıkması üzerine hastaneye giderek test yaptırdı. Testi pozitif çıkan Özgür, kendisini evde izole etti, bir süre sonra da durumu ağırlaşınca, Kırklareli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Evli ve 2 çocuk babası Özgür, bugün öğle saatlerinde hayatını kaybetti.

BAŞKAN GERENLİ'DEN BAŞSAĞLIĞI AÇIKLAMASI



Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, yardımcısı Erol Özgür'ün koronavirüsten hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medya hesaplarından, "Belediye Başkan Yardımcım Erol Özgür'ü maalesef kaybettik. Uzun yıllar yan yana, omuz omuza çalıştığım dava arkadaşım, değerli ağabeyime Allah'tan rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun" açıklamasında bulundu.