Meteoroloji son dakika uyardı! O iller dikkat... 8 Kasım 2020 bugün hava nasıl olacak?

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uyardı! O iller dikkat... 8 Kasım 2020 bugün hava nasıl olacak?

Genel Müdürlüğü'nden gelen bilgisine göre, İstanbul, Sinop ve Artvin çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde sağanak yağış etkili olacak. MGM bazı bölgeler için uyarı verirken tahminlerini de açıkladı. Vatandaşlar yaşadıkları bölgeler için bugün hava nasıl olacak sorusuna yanıt ararken 8 Kasım hava durumu tahminleri merak ediliyor. Peki; bugün hava nasıl olacak? İşte bölge bölge hava durumu raporu ile Meteoroloji'den son dakika haberleri…

Giriş Tarihi: 8.11.2020 08:38 Son Güncelleme: 8.11.2020 08:39 ABONE OL
Meteoroloji’den son dakika hava durumu raporu: O iller için uyarı verildi! 8 Kasım bugün hava nasıl olacak?

Genel Müdürlüğü tarafından gelen haberine göre, 8 Kasım raporu yayınlandı. Bazı bölgeler için sağanak yağış uyarısı verilirken bazı bölgeler için ise yer yer pus ve sis hadisesi beklenmektedir. Bu bağlamda; 8 Kasım 2020 bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den raporu!

MGM HAVA DURUMU RAPORUNU YAYINLADI!

Meteoroloji'den gelen hava durumu raporuna göre; bölge bölge bugün hava nasıl olacak sorusunun yanıtına ulaşabilir, hava durumu tahminlerini görebilirsiniz.

Meteoroloji’den son dakika hava durumu raporu: O iller için uyarı verildi! 8 Kasım bugün hava nasıl olacak?

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimleri, Balıkesir'in kuzey, Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğu kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Sakarya çevrelerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

BURSA 7°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli(40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

İZMİR 13°C, 23°C
Az bulutlu

KÜTAHYA 3°C, 15°C
Parçalı bulutlu

MANİSA 11°C, 22°C
Az bulutlu

MUĞLA 10°C, 22°C
Az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz'in Toroslar kesiminde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ADANA 15°C, 27°C
Az bulutlu

ANTALYA 17°C, 28°C
Az bulutlu

HATAY 12°C, 24°C
Az bulutlu

ISPARTA 7°C, 17°C
Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kuzeybatısında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA 5°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 3°C, 17°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 3°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA 5°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Sinop çevreleri ile Kastamonu kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU 3°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

DÜZCE 6°C, 20°C
Çok bulutlu

KASTAMONU 3°C, 16°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kıyı kesimleri sağanak yağışlı

ZONGULDAK 10°C, 17°C
Çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 6°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

RİZE 13°C, 15°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı

SAMSUN 13°C, 18°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı

TRABZON 13°C, 16°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 0°C, 10°C
Parçalı çok bulutlu

KARS -1°C, 10°C
Parçalı çok bulutlu

MALATYA 5°C, 16°C
Parçalı bulutlu

VAN 1°C, 11°C
Parçalı çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 6°C, 20°C
Parçalı bulutlu

GAZİANTEP 8°C, 19°C
Parçalı bulutlu

SİİRT 8°C, 18°C
Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 12°C, 22°C
Parçalı bulutlu

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Meteoroloji son dakika uyardı! O iller dikkat... 8 Kasım 2020 bugün hava nasıl olacak?
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