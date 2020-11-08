GÖZLER MPİ'DE! Şans topu sonuçları (8 Kasım 2020) bilet sorgulama ekranı: Milli Piyango Şans topu çekiliş sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?

Şans topu sonuçları için heyecan dolu bekleyiş başladı. Geçtiğimiz çekilişte kazanan numaraları tahmin eden çıkmayınca ikramiye devretti ve tam 2 milyon 636 bin 999 TL oldu. Bu kapsamda şans oyunlarında ikramiyedeki rakamlar büyüdükçe oyuna da büyük rağbet gösteriliyor. Öte yandan çekilişin gerçekleşeceği saat de yaklaştı. Peki, 8 Kasım 2020 Milli Piyango Şans topu sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte MPİ bilet sorgulama ekranı ile Şans topu sonuçları…
Milli Piyango İdaresi'nin noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirdiği Şans topu çekilişi için gözler bu akşam belli olacak sonuçlara çevrildi. Saat 20.00'da gerçekleşecek olan çekilişte vatandaşlar büyük ikramiyenin sahibi olabilmek adına kazanan numaraları tahmin etmeye çalışarak biletlerini doldurdu. İşte MPİ sorgulama ekranı ve tüm detaylar…
Şans Topu çekiliş sonuçları saat 20.00'da belli olacak...
4 Kasım kazanan numaralar: 32 28 34 27 4 + 4
Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL'dir.
SEN SEÇ!
Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.