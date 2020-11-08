Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri GÖZLER MPİ'DE! Şans topu sonuçları (8 Kasım 2020) bilet sorgulama ekranı: Milli Piyango Şans topu çekiliş sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?

GÖZLER MPİ'DE! sonuçları (8 Kasım 2020) bilet sorgulama ekranı: Şans topu çekiliş sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?

Tam 2 milyon 636 bin 999 TL'lik devreden büyük ikramiyenin sahibi olmanın hayalini kuran binlerce vatandaş çekiliş sonuçları için bekleyişe geçti. Her hafta Çarşamba ve Pazar günü gerçekleşen çekiliş için binlerce kişi bilet doldururken bugün gerçekleşecek çekilişte kazanan numaraları doğru tahmin eden kişi büyük ikramiyenin sahibi olacak. Bu kapsamda ile bilet sorgulama ekranı araştırılmaya başlandı. Peki, 8 Kasım 2020 Milli Piyango Şans topu sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte MPİ bilet sorgulama ekranı ile Şans topu sonuçları…

Giriş Tarihi: 8.11.2020 19:41 Son Güncelleme: 8.11.2020 19:41 ABONE OL
MPİ ile Şans topu sonuçları 8 Kasım 2020 bilet sorgulama ekranı: Milli Piyango Şans topu çekiliş sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?

sonuçları için heyecan dolu bekleyiş başladı. Geçtiğimiz çekilişte kazanan numaraları tahmin eden çıkmayınca ikramiye devretti ve tam 2 milyon 636 bin 999 TL oldu. Bu kapsamda şans oyunlarında ikramiyedeki rakamlar büyüdükçe oyuna da büyük rağbet gösteriliyor. Öte yandan çekilişin gerçekleşeceği saat de yaklaştı. Peki, 8 Kasım 2020 Şans topu sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte MPİ bilet sorgulama ekranı ile Şans topu sonuçları…

MİLLİ PİYANGO ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? MPİ İLE ŞANS TOPU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Milli Piyango İdaresi'nin noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirdiği Şans topu çekilişi için gözler bu akşam belli olacak sonuçlara çevrildi. Saat 20.00'da gerçekleşecek olan çekilişte vatandaşlar büyük ikramiyenin sahibi olabilmek adına kazanan numaraları tahmin etmeye çalışarak biletlerini doldurdu. İşte MPİ sorgulama ekranı ve tüm detaylar…

MPİ ile Şans topu sonuçları 8 Kasım 2020 bilet sorgulama ekranı: Milli Piyango Şans topu çekiliş sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?

ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

saat 20.00'da belli olacak...

4 Kasım kazanan numaralar: 32 28 34 27 4 + 4

ŞANS TOPU SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ!

MPİ ile Şans topu sonuçları 8 Kasım 2020 bilet sorgulama ekranı: Milli Piyango Şans topu çekiliş sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

SEN SEÇ!

Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

ARKADAŞINA GÖNDER
GÖZLER MPİ'DE! Şans topu sonuçları (8 Kasım 2020) bilet sorgulama ekranı: Milli Piyango Şans topu çekiliş sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA