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Önce kardeşini boğazından bıçakladı sonra yardım istedi

’da iki kardeş arasındaki alacak-verecek meselesinde kan döküldü. Kardeşini bıçaklayan şüpheli daha sonra yardım istedi. Bıçakla yaralanan kardeş kurtarılamadı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Giriş Tarihi: 8.11.2020 10:19 ABONE OL
Önce kardeşini boğazından bıçakladı sonra yardım istedi

Adana'nın Seyhan ilçesinde tarım işçisi olarak çalışan iki kardeş, alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştı. Kardeşlerden biri diğerini önce boğazından bıçakladı sonra yardım istedi. Hastaneye kaldırılan kardeş tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Seyhan'a bağlı Gülbahçe Mahallesinde yaşayan ve tarlada çalışarak ailelerinin geçimini sağlayan Celal (33) ve Serkan Bozkurt (27) kardeşler, olay günü işten eve dönerken tartışmaya başladı. İki kardeş arasında alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Celal Bozkurt, yanında taşıdığı bıçağı çıkartarak kardeşini boğazından yaraladı.

Serkan Bozkurt kanlar içinde yerde kalırken, pişman olan Celal Bozkurt da çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayata veda etti. Gözaltına alınan Celal Bozkurt, emniyetteki ifadesinde; kardeşiyle aralarında alacak-verecek meselesi yüzünde çıkan tartışmada kendisine küfür edip hakarette bulunduğunu, bunun üzerine öfkelenip onu bıçakladığını itiraf etti ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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Önce kardeşini boğazından bıçakladı sonra yardım istedi
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