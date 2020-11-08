Önce tablet sonra sucuk çaldı

Adana'nın merkez ilçe Yüreğir'e bağlı PTT Evleri Mahallesi'nde yaşandı bir mağazaya giren Mehmet Önder, işyeri çalışanlarının bir başka müşteriyle ilgilenmesini fırsat bilerek vitrindeki tableti aldı sonra da telefonla konuşuyormuş gibi yaparak işyerinden çıkıp kayıplara karıştı. O anlar, mağazanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Önder, 2 gün sonra bu kez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'ndeki gece yarısı gizlice girdiği kasabın dolabından 15 kilo sucuk çalıştı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin izini sürmeye güvenlik kameralarından başladı.

Olayı gerçekleştiren kişinin çok sayıda hırsızlık suçundan kaydı olan Mehmet Önder olduğunu belirleyen ekiplerin yaptığı araştırmada Mehmet Önder'in daha önce de 4 işyerinden ve bir otomobilden hırsızlık yapan, 2 tablet ve 3 adet cep telefonu ile birlikte içinde değerli evrakların bulunduğu bir çantayı da çaldığını tespit edildi.

Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.