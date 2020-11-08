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Otomobil belediyeye temizlik aracına çarptı: 1 yaralı

’da otomobil belediyeye ait temizlik aracına çarptı. Kazada bir kişi yaralandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 8.11.2020 11:44 ABONE OL
Otomobil belediyeye temizlik aracına çarptı: 1 yaralı

Şanlıurfa'da kontrolden çıkan otomobil, yolda temizlik çalışması yapan Haliliye Belediyesi'nin süpürge aracına arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza dün gece Haliliye ilçesine bağlı Şair Nabi mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 63 DY 624 plakalı otomobilin henüz ismi öğrenilemeyen sürücüsü, direksiyon hâkimiyetini kaybederek yolda temizlik çalışması yapan süpürge aracına arkadan çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle otomobilde maddi hasar oluşurken sürücü de araçta sıkıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı. Yaralı sürücüye sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Otomobil belediyeye temizlik aracına çarptı: 1 yaralı
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