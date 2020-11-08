Pınar Gültekin davasında yargılamalar başlıyor; kiralık katil iddiaları hakkında son dakika açıklaması!

27 yaşındaki Pınar Gültekin eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı tarafından Muğla'da bir köy evinde canice öldürülmüş, cesedi de varilde yakılmıştı. Pınar'ın annesinin olay yerinde katilin tek başına olmayacağı yönündeki iddiaları doğru çıktı ve kardeş Mertcan Avcı da gözaltına alındı. Öte yandan kiralık katil iddiaları da gündeme geldi. Avukan Rezan Epözdemir son dakika açıklamasında kiralık katil iddialarının etraflıca araştırıldığını vurguladı.

SON DAKİKA HABERİ: PINAR GÜLTEKİN CİNAYETİNDE YARGILAMALAR BAŞLIYOR! KİRALIK KATİL İDDİASI...

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i (27) öldüren ve cesedini varil içine koyup yaktıktan sonra üzerine beton döken Cemal Metin Avcı (32) hakkında 'canavarca hisle adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, kardeşi Mertcan Avcı'nın (26) kendisine 'yardım ve yataklık' ettiği suçlamasıyla 5 yıl hapis istemiyle yargılanmasına, yarın Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak. Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir "Adaletin tecelli ettiği, maddi gerçeğin ortaya çıktığı, kamu vicdanının rahat katıldığı bir yargılama süreci yaşanacağını ve sanıklara verilen cezaların da emsal olacağını ümit ediyorum" dedi.