Şanlıurfa’da mesken yangını 2 kişi dumandan etkilendi

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Demokrasi Caddesi üzeri Bıçakçı mahallesinde bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangına ilk olarak mahalle sakinleri müdahale etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında evde bulunan 2 kişi dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri tarafından evden çıkarılan iki kişi sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipler dumandan etkilenen 2 kişiye ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.