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sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı! Online ile 8 Kasım Şans Topu çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Bu akşam gerçekleştirilecek olan çekilişle birlikte 8 Kasım sonuçları açıklanacak. Hatırlanacağı gibi, geçtiğimiz çarşamba günü gerçekleşen çekilişte 5+1 bilen olmamış ve büyük ikramiye 2 milyon 636 bin TL devretmişti. Peki, 8 Kasım Şans Topu sonuçları saat kaçta açıklanacak? Şans Topu 8 Kasım sonuçları MPİ bilet sorgulama işlemlerinizi, Şans Topu çekiliş sonucu açıklandıktan sonra haberimizin içerisinde yer alan Online bilet sorgulama ekranından gerçekleştirebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 8.11.2020 14:35 ABONE OL
Şans Topu sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı! Milli Piyango Online ile 8 Kasım Şans Topu çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak?

'da yeni dönemi ile beraber çekiliş sonuçları da yakından takip ediliyor. sonuçları, Online internet sitesi üzerinden açıklanıyor. Geçtiğimiz çarşamba günü gerçekleşen çekilişte 5+1 bilen olmamış ve büyük ikramiye 2 milyon 600 bin TL devretmişti. Bunun ardından da Şans Topu biletlerine olan ilgi daha da arttı.

8 KASIM ŞANS TOPU SONUÇLARI BEKLENİYOR

Geçtiğimiz hafta kazanan sayılar, 4, 27, 28, 32, 34 ve joker 4 oldu. 5 bilen kişi sayısı 4 olarak açıklanırken 4+1 bilen kişi sayısı 102 oldu.

ŞANS TOPU SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? MİLLİ PİYANGO ONLİNE BİLET SORGULAMA EKRANI

Şans Topu'nun büyük ikramiye ödüllü çekilişi bu akşam yapılacak. Şans Topu çekilişi, 8 Kasım 2020 Pazar günü saat 20.00'de gerçekleştirilecek ve sonuçları açıklanacak.

Milli Piyango Online 8 Kasım Şans Topu sonucu bilet sorgulama ve oyuna ilişkin diğer detaylar ise şu şekilde;

Şans Topu sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı! Milli Piyango Online ile 8 Kasım Şans Topu çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak?

çekilişinin sonuçları https://www.millipiyangoonline.com/sans-topu/sonuclar adresinde ve sabah.com.tr'de olacak. Güncel sonuçlar için haberimizi takip etmeye devam edin.

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Şans Topu sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı! Milli Piyango Online ile 8 Kasım Şans Topu çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak?

ŞANS TOPU OYNAMANIN KURALLARI

Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

Şans Topu sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı! Milli Piyango Online ile 8 Kasım Şans Topu çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak?

haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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Şans Topu sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı! Milli Piyango Online ile 8 Kasım Şans Topu çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak?
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