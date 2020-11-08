Son dakika deprem haberi: Kandilli Rasathanesi ve AFAD Sisam Adası merkezli depremi son depremler listesinde açıkladı

Az önce Kandilli tarafından aktarılan son dakika bilgisine göre Ege Denizi açıklarında 3.7 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Sisam Adası açıklarında olduğu ifade edilirken son olarak İzmir'de gerçekleşen 6.6'lık depremin ardından vatandaşlar bölgede yaşanan sarsıntıları anlık olarak takip ediyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile yaşanan sarsıntıları tüm detayları ile son depremler listesinden duyuruyor. İşte az önce Sisam Adası açıklarında meydana gelen son dakika depreminin detayları…

SİSAM ADASI'NDA DEPREM!