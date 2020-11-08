Son dakika haberi: Aspirin corona virüse iyi geliyor mu? Uzman isimler açıkladı; yarardan çok zararı var...

KONTROLSÜZ BÜYÜK RİSK

Kontrolsüz Aspirin kullanımının mide, bağırsak, beyin kanamaları başta olmak üzere birçok başka rahatsızlığı da tetikleyebileceğini belirten Prof. Dr. Küçükardalı "Kardiyovasküler hastalıklardan korunmak için insanlar uzun süre Aspirin kullandılar. Ancak şu da bir gerçek ki Aspirin aynı zamanda kanama riskini de arttırıyor. Günümüzde hâlâ birçok kişi kolay ulaşılabilir ve ucuz olmasından ötürü hekime danışmadan Aspirin kullanmaya devam ediyor. Bu son derece yanlıştır! Kulaktan dolma bilgilerle, kontrolsüz aldığınız ilaçlar sizi bambaşka bir hastalığın pençesine sürükleyebilir" diyor.

KENDİNİZİ RİSKE ATMAYIN

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi İstanbul Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz koronavirüs hastalarında pıhtılaşma ile alakalı sorunlar yaşandığını ve Aspirin'in de kan sulandırıcı özelliği olmasından kaynaklı bazı vakalarda kullanıldığını belirterek "ABD'li bilim insanları tarafından yapılan yeni ve gözlemsel bir çalışma bu. Sadece bir hipotez. Küçük bir grup üzerinde yapılan deneysel bir çalışmaya dair oluşan ve hekim gözetiminde yapılan bir yaklaşım. Yani kafanıza göre öyle avuç avuç alınacak bir ilaç değil Aspirin. Hekim denetiminde alınmalı ki bazı durumlarda yarar yerine zarar verebilir. Aspirin'in virüse dair bir etkisi olup olmadığı, güvenilir olup olmadığı da henüz kanıtlanmadı. Elimiz de Aspirin kullanılmasını önerecek henüz bir veri yok" diyor.