Son dakika haberi: Aspirin corona virüse iyi geliyor mu? Uzman isimler açıkladı; yarardan çok zararı var...

Halk arasında sarımsak suyundan sonra aspirinin de corona virüse iyi geldiği konuşuluyor fakat uzman isimler bu bilginin gerçek olmadığını ifade ediyor. Hürriyet Gazetesi'nden Fulya Soybaş, bu durumu uzman isimlerle konuştu. Her hastaya aspirin verilemeyeceğini vurgulayan uzmanlar kontrolsüz ilaç alımının insan hayatı için büyük risk taşıdığını vurguladı. Son dakika haberine göre Corona virüs hastaların pıhtılaşma ile ilgili sorunlar yaşadığı Aspirin'de de kan sulandırcı etkinin olmasının sorun yaşatabileceği belirtildi.
HER HASTAYA ASPİRİN VERİLMEZ
'Peki Aspirin bu işin neresinde?' Prof. Dr. Küçükardalı evde takip edilen hastalarda da benzer bir pıhtılaşma sorunu yaşanabileceğini ve Aspirin'in de tam da bu noktada devreye girdiğini belirterek şöyle devam ediyor: "Genelde evdeki hastalarımıza, tabii ki D-Dimer testi sonucuna göre, mide ile alakalı bir hastalığı yoksa, günde 1 kez olmak şartıyla, 80- 300 mg arasında Aspirin kullanmasını öneriyoruz. Bir kez daha altını çizelim! Aspirin, koronavirüsten korunmak için değil pıhtılaşmayı önlemek adına virüs pozitif hastalar tarafından, doktor gözetiminde alınabilir. Hastalarımıza dışkıda kan, siyahlaşma görülmesi halinde ise acil olarak doktora haber vermeleri gerektiğini tembihliyoruz."
KONTROLSÜZ BÜYÜK RİSK
Kontrolsüz Aspirin kullanımının mide, bağırsak, beyin kanamaları başta olmak üzere birçok başka rahatsızlığı da tetikleyebileceğini belirten Prof. Dr. Küçükardalı "Kardiyovasküler hastalıklardan korunmak için insanlar uzun süre Aspirin kullandılar. Ancak şu da bir gerçek ki Aspirin aynı zamanda kanama riskini de arttırıyor. Günümüzde hâlâ birçok kişi kolay ulaşılabilir ve ucuz olmasından ötürü hekime danışmadan Aspirin kullanmaya devam ediyor. Bu son derece yanlıştır! Kulaktan dolma bilgilerle, kontrolsüz aldığınız ilaçlar sizi bambaşka bir hastalığın pençesine sürükleyebilir" diyor.
KENDİNİZİ RİSKE ATMAYIN
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi İstanbul Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz koronavirüs hastalarında pıhtılaşma ile alakalı sorunlar yaşandığını ve Aspirin'in de kan sulandırıcı özelliği olmasından kaynaklı bazı vakalarda kullanıldığını belirterek "ABD'li bilim insanları tarafından yapılan yeni ve gözlemsel bir çalışma bu. Sadece bir hipotez. Küçük bir grup üzerinde yapılan deneysel bir çalışmaya dair oluşan ve hekim gözetiminde yapılan bir yaklaşım. Yani kafanıza göre öyle avuç avuç alınacak bir ilaç değil Aspirin. Hekim denetiminde alınmalı ki bazı durumlarda yarar yerine zarar verebilir. Aspirin'in virüse dair bir etkisi olup olmadığı, güvenilir olup olmadığı da henüz kanıtlanmadı. Elimiz de Aspirin kullanılmasını önerecek henüz bir veri yok" diyor.
BU KAÇINCI MUCİZE
Klinik çalışmalar sonuçlandıktan sonra ancak net konuşmanın mümkün olabileceğine değinen Prof. Dr. Yavuz virüsün can almaya başladığı ilk günden bu yana birçok 'mucize' ilacın ortaya çıktığını hatırlatarak, şöyle devam ediyor: "Gelin görün ki birçoğunun da aynı oranda yan etkileri olduğu saptandı. Bu tarz bilimsel çalışmalar, henüz hipotez aşamasındayken, basına yansıdığında birçok kişi 'kesin çözüm' gibi algılayıp kafasına göre ilaç kullanmaya başlıyor. Oysa bu çok tehlikeli. COVID-19, influenza gibi viral enfeksiyonlarda Aspirin kullanılması Reye sendromuna sebep olabilir ki karaciğer yetmezliği, beyin şişmesi gibi istenmeyen durumlar yaşanabilir. O nedenle koronavirüs pozitif olanlar 'Aman! Çok iyi geliyormuş' negatif olanlar ise 'İçeyim de virüs kapmayayım' diyerek kendi başlarına karar verip Aspirin kullanmaya başlamasınlar. Bu hayatlarına bile mal olabilir."
SADECE 412 HASTADA DENENDİ
Araştırmayı ABD'deki Maryland Tıp Fakültesi'nden bilim insanları yaptı. Çalışma kapsamında 412 COVID-19 hastasının dörtte birine, hastaneye yatırılışlarının ilk gününden itibaren, günlük 80 miligram Aspirin verildi. 'Anesthesia and Analgesia' isimli bilimsel dergide yayımlanan çalışmanın sonuçlarına göre Aspirin verilen hastaların diğerlerine oranla yüzde 43 daha az yoğun bakıma alındığı, yüzde 40'ta daha az ventilatöre ihtiyaç duyduğu belirlendi. Bilim insanları küçük bir grup üzerinde yaptıkları bu çalışmadan yola çıkarak Aspirin alan hastaların ölüm riskinin, almayanlara göre yüzde 47 oranında azaldığını açıkladı.