Son dakika haberi... Bilim Kurulu Üyesi açıkladı: Corona virüs belirtilerine yenileri eklendi! "Parmaklarda şişlik ve kızarıklık..."

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, "Sarımsağın bağışıklık sistemimizin üzerine faydalı etkileri olduğu gösterilmiş, bunu biliyoruz ama sarımsağın suyunu ekstradan içip sarımsağı fazla fazla tüketmek sizi ekstra olarak koronavirüsten korumayacaktır. Bunun yerine hep söylediğimiz gibi sosyal mesafeye dikkat edelim, maskemizi doğru takalım ve el hijyenimizi doğru sağlayalım" dedi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Gazi Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hasan Tezer, Covid-19'u yakından tanıdıkça uzun süreli Covid-19 semptomlarıyla ilgili de bilgilerin gelmeye başladığını söyledi. Tezer, "Artık hangi organımızı nasıl tutabileceğini biliyoruz. Hangi hastaların yoğun bakım ihtiyacı gerektirebileceğini tahmin edebiliyoruz. Uzun süre yoğun bakımda kalmış hastaların özellikle de solunum cihazına bağlanmış hastaların, akciğer tutulumu olan hastaların bu süreci daha uzun sürede atlattıklarını biliyoruz. Ancak son öğrendiğimiz bilgilere göre de; koronavirüs geçirmiş, hastaneye yatışı gerektirmemiş kişilerde bile uzun süreli yorgunluk, halsizlik, kırgınlık, kas ağrılarının devam edebileceğini, hatta çok hafif etkilenen akciğer bulgusu olanların bile uzun süreli bir öksürük ataklarının meydana gelebileceğini biliyoruz" dedi.