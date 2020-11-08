Son dakika haberi: Bingöl Karlıova'da şiddetli deprem Elazığ ve Erzurum'da hissedildi! Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre Bingöl Karlıova'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntı Elazığ, Erzurum ve Erzincan çevre illerinde de hissedildi. Yaşanan sarsıntının ardından vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. İşte Bingöl'de meydana gelen depreme ilişkin detayları içeren son dakika haberi...

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SON DAKİKA! BİNGÖL'DE ŞİDDETLİ DEPREM

AFAD VE Kandilli son depremler verilerine göre Bingöl'de deprem meydana geldi. Merkez üssü Karlıova ilçesi olan depremin şiddetini AFAD 4.2, Kandilli Rasathanesi ise 4.1 olarak açıkladı.

BİNGÖL DEPREMİ DETAYLARI

AFAD tarafından Bingöl'de saatler 12:22'yi gösterdiğinde meydana gelen depreme ilişkin detaylar paylaşıldı.