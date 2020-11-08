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Son dakika haberi: Karlıova'da şiddetli ve Erzurum'da hissedildi! Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

AFAD tarafından geçilen son dakika bilgisine göre ’ün Karlıova ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir meydana geldi. Depremin şiddeti ile birlikte oluşan sarsıntı Erzurum, ve Erzincan şehirlerinde de hissedildi. Yerin 9.15 kilometre derinliğinde meydana geldiği açıklanan deprem, kısa süreli paniğe sebep oldu. İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre merkez üssü Bingöl’ün Karlıova ilçesi olan 4.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 8.11.2020 12:40 Son Güncelleme: 8.11.2020 12:45 ABONE OL
Son dakika haberi: Bingöl Karlıova'da şiddetli deprem Elazığ ve Erzurum'da hissedildi! Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre Bingöl Karlıova'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntı Elazığ, Erzurum ve Erzincan çevre illerinde de hissedildi. Yaşanan sarsıntının ardından vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. İşte Bingöl'de meydana gelen depreme ilişkin detayları içeren son dakika haberi...

SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

SON DAKİKA! BİNGÖL'DE ŞİDDETLİ DEPREM

AFAD VE Kandilli son depremler verilerine göre Bingöl'de deprem meydana geldi. Merkez üssü Karlıova ilçesi olan depremin şiddetini AFAD 4.2, Kandilli Rasathanesi ise 4.1 olarak açıkladı.

BİNGÖL DEPREMİ DETAYLARI

AFAD tarafından Bingöl'de saatler 12:22'yi gösterdiğinde meydana gelen depreme ilişkin detaylar paylaşıldı.

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Son dakika haberi: Bingöl Karlıova'da şiddetli deprem Elazığ ve Erzurum'da hissedildi! Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
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