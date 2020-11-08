Son dakika haberi: Feci kazada 2'si kardeş 3 kişi can verdi! Araçlar hurdaya döndü

Son dakika haberler… Burdur'da iki otomobilin çarpışması sonucunda 26 yaşındaki Halil Erpan, 22 yaşındaki Emre Erpan kardeşler ve Süleyman Ünsal olay yerinde can verdi. Kazada otomobillerin biri takla atarak ters dönerken diğer araç ise hurdaya döndü. Feci kazada iki kişi ise yaralandı…

BURDUR'DA FECİ KAZA!

Burdur'un Ağlasun ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada Halil (26) ve Emre Erpan (22) kardeşler ile Süleyman Ünsal (48) yaşamını yitirirdi, 2 kişi de yaralandı.

ARAÇLAR HURDAYA DÖNDÜ

Kaza, akşam saatlerinde Ağlasun ilçesinde meydana geldi. Ağlasun'dan Isparta yönüne giden Bekir İleri (56) yönetimindeki 07 AHC 869 plakalı otomobille Süleyman Ünsal yönetimindeki 07 AIZ 393 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobillerden biri takla atarak ters dönerken, diğeri araç ise hurdaya döndü.

2'Sİ KARDEŞ 3 ÖLÜ, 2 YARALI

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 07 AHC 869 plakalı araçta bulunan Halil ve Emre Erpan kardeşlerle diğer aracın sürücüsü Süleyman Ünsal'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada Bekir İleri ile Sezer İrez (29) ise yaralandı.

Son dakika haberi: 7.8 büyüklüğünde deprem geliyor... İzmir depremi için uyaran uzman isim kritik şehirleri açıkladı!

Ermenistan işgalinden kurtarılan Azerbaycan'ın Zengilan kentindeki karakollara bayrak çekildi