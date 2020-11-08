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Son dakika: 'da korkutan görüntü! "Bir anda suyun rengi değişti"

Son dakika haberine göre Silivri'deki Esendoruk Deresi'nin rengi siyaha döndüğü ve deredeki çok sayıda balığın öldüğü görüldü. Deredeki kirlilik ve balık ölümleri vatandaşları tedirgin etti. Koronavirüs nedeniyle ailesiyle birlikte 5 aydır derenin bulunduğu bölgede kaldığını söyleyen Cem Efe isimli vatandaş, "Yaz sezonunda bu derede balıkların atladığını görüyorduk. Ancak bir anda suyun rengi değişti. Ardından balık ölümleri başladı." dedi. Diğer çevre sakini Samet Günaydın ise İSKİ çalışmasından sonra suda yarım metrelik düşüş olduğunu ve derenin denizle bağlantısının kesildiğini ifade etti.

DHA
Giriş Tarihi: 8.11.2020 09:36 Son Güncelleme: 8.11.2020 10:24 ABONE OL
Son dakika: İstanbul'da korkutan görüntü! Bir anda suyun rengi değişti

Silivri'deki Esendoruk Deresi'nin rengi siyaha dönerken, son bir haftada balık ölümleri başladı. Çevre sakinleri daha önce balıkların bol olduğu derede neredeyse hiç balık kalmadığını söyleyerek "Artık dereye 2-3 metre yaklaşmanın bile güvenli olmadığını düşünüyoruz. Toplu balık ölümlerinin nedeni bulunmalı" diyerek, önlem istediler.

Son dakika: İstanbul'da korkutan görüntü! Bir anda suyun rengi değişti

Semizkumlar Mahallesi, Kınalı mevkiinde bulunan Esendoruk Deresi adeta can çekişiyor. Rengi siyaha dönen derede, son bir haftadır toplu balık ölümleri yaşanmaya başladı.

Son dakika: İstanbul'da korkutan görüntü! Bir anda suyun rengi değişti

Bölgede bulunan birçok sanayi kuruluşunun arasından, Silivri cezaevi yakınından geçen Esendoruk Deresi, koronavirüs salgını nedeniyle bir çoğunda halen oturulan yazlıkların arasından kıvrılarak Marmara Denizi'ne dökülüyor. Bölgede yaşayan vatandaşlar deredeki olumsuz durum nedeniyle yetkililerden yardım istiyor.

Son dakika: İstanbul'da korkutan görüntü! Bir anda suyun rengi değişti

"BİR ANDA SUYUN RENGİ DEĞİŞTİ BALIKLAR ÖLMEYE BAŞLADI"

Koranavirüs salgını nedeniyle iki çocuğu ve eşiyle burada kaldığını söyleyen Cem Efe "5 aydır buradayız. Yaz sezonunda bu derede balıkların atladığını görüyorduk.

Son dakika: İstanbul'da korkutan görüntü! Bir anda suyun rengi değişti

Ancak bir anda suyun rengi değişti. Ardından balık ölümleri başladı. Biz de olanlara anlam veremiyoruz. Tüm derede neredeyse hiç balık kalmadı. Nedeni konusunda bir bilgimiz yok. Dereye karışan bir atık maddenin balıkları öldürdüğünü düşünüyoruz. Araştırılmasını istiyoruz" dedi.

Son dakika: İstanbul'da korkutan görüntü! Bir anda suyun rengi değişti

"DEREYE 2-3 METRE YAKLAŞMAYA KORKUYORUZ"

Bir başka bölge sakini Samet Günaydın, Şu anda dereye 2-3 metre yaklaşmanın bile tehlikeli olduğunu düşündüğünü söyledi.

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Son dakika: İstanbul'da korkutan görüntü! Bir anda suyun rengi değişti

Günaydın, "Burası denize karışan ve denizdeki oksijenle hayat bulan bir dere. Burada kalırken İSKİ'nin bu dereyle ilgili bir ıslah çalışması yaptığını öğrenmiştik.

Son dakika: İstanbul'da korkutan görüntü! Bir anda suyun rengi değişti

Hatta bölgede derenin suyunu birkaç kilometre uzakta bulunan bir arıtma istasyonuna almak için alt yapı çalışması yapmışlardı.

Son dakika: İstanbul'da korkutan görüntü! Bir anda suyun rengi değişti

Bu alt yapı çalışmasının bitmesinin ardından derenin su seviyesinde yarım metrelik bir düşüş oldu. Derenin denizle bağlantısı kesildi.

Son dakika: İstanbul'da korkutan görüntü! Bir anda suyun rengi değişti

Acilen bu dereden örnekler alınarak balık ölümlerinin nedenin tespit edilmesi gerekiyor. Bu dere de başlatıldığı söylenen ıslah çalışmasının da bitirilmesini istiyoruz" dedi.

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Son dakika: İstanbul'da korkutan görüntü! "Bir anda suyun rengi değişti"
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