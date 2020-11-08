Son dakika: İstanbul'da korkutan görüntü! "Bir anda suyun rengi değişti"

Ancak bir anda suyun rengi değişti. Ardından balık ölümleri başladı. Biz de olanlara anlam veremiyoruz. Tüm derede neredeyse hiç balık kalmadı. Nedeni konusunda bir bilgimiz yok. Dereye karışan bir atık maddenin balıkları öldürdüğünü düşünüyoruz. Araştırılmasını istiyoruz" dedi.