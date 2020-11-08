Son dakika: Kadıköy'de siren sesi paniği! Koşuyolu'ndaki siren sesinin nedeni belli oldu...

Son dakika haberler… Kadıköy Koşuyolu'nda gece yarısı duyulan siren sesi bölgede ikamet eden vatandaşlarda paniğe neden oldu. Sesi duyan çevre halkından bazıları panikle evlerinden dışarı çıkarken bir vatandaş o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Öte yandan Kadıköy'deki siren sesinin nedeni bir süre sonra anlaşıldı. Gelen son dakika haberine göre; bu sesin Koşuyolu Kalp Hastanesi'nin alarm sisteminde yaşanan arızadan kaynaklandığı bildirildi…

O SESİN KAYNAĞI BELLİ OLDU!

Kadıköy Koşuyolu'nda arıza nedeniyle çalan siren panik yaşanmasına neden oldu. Olay eski Koşuyolu Kalp Hastanesi civarında saat 00.00 sıralarında yaşandı. Hastane binasına kurulan alarm sistemindeki arıza nedeniyle sirenl çalmaya başladı. Siren sesini duyan çevre sakinleri panik yaşadı.

Kadıköy'de siren sesi paniğe neden oldu! İşte sebebi... | Video

Kimi vatandaşlar evlerinin camlarından siren sesinin duyulduğu sırada cep telefonuyla görüntü alırken bazı vatandaşlarda panikle dışarı çıktı. Bir süre sonra arıza giderilince siren sesi kesildi. Vatandaşlar da evlerine döndü.

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