Son dakika: O ilimizde tarihi keşif! Tam 1500 yıllık...

Alkan, "Bu merdiven yapısının hemen sol kısmında ise sanduka mezar içerisinde bir erkek iskeleti tespit edildi. Bu erkek iskeleti yaklaşık olarak 1500 yıl öncesine ait ve günümüze sağlam bir şekilde gelmesi çok önemli bir durumdur. Hemen yan kısmında ise kase bulunmakta, bu kasenin içerisinde ise kanatlı bir hayvanın kemikleri ortaya çıkartıldı. Bu da bize gösteriyor ki, 'ölü yemeği' olarak kendisine sunulmuş." ifadelerini kullandı.