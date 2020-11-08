Son gelişmeler: Sigara yasağı olan iller hangileri? Sokakta sigara içme yasağı hangi illerde var?

Vaka sayılarında yaşanan artışla beraber il bazlı olarak kısıtlama kararları alınmaya devam ediyor. Bunlardan biri de sokakta sigara içme yasağı olurken gelen son dakika açıklaması ile bir ilimizde de bu kısıtlamanın uygulamaya konduğu bildirildi. Bu açıklama sonrası vatandaşlar hangi illerde bu yasağın olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Sigara yasağı olan iller hangileri? Sokakta sigara içme yasağı hangi illerde var? İşte tüm detaylar…

SOKAKTA SİGARA İÇME YASAĞI OLAN İLLER HANGİLERİ? SİGARA YASAĞI OLAN İLLER LİSTESİ!

Koronavirüs salgını sürecinde salgının yayılımını durdurabilme amacıyla uygulanan kısıtlamalardan olan sokakta sigara içme yasağı kararı gelen son dakika açıklaması ile Gaziantep ilimizde de uygulamaya geçen kısıtlamalar arasında yerini aldı. Gelen bu açıklama ile beraber vatandaşlar diğer hangi illerde bu yasağın olduğunu merak ediyor…