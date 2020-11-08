Süper Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango Online MPİ ile 8 Kasım Süper Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango'da yeni dönem ile beraber Süper Loto çekiliş sonuçları da yakından takip edilmeye devam ediyor. Süper Loto sonuçları, Milli Piyango Online internet sitesi üzerinden açıklanıyor. Geçtiğimiz perşembe günü gerçekleşen çekilişte 6 bir kişi olmuş ve büyük ikramiye tam tamına 36 milyon kazandırmıştı. Bunun ardından da Süper Loto biletlerine olan ilgi daha da arttı.

8 KASIM SÜPER LOTO SONUÇLARI BEKLENİYOR

Geçtiğimiz hafta kazanan sayılar 10, 23, 39, 40, 54, 56 oldu. 5 bilen 13 kişi oldu. 4 bilen kişi sayısı ise 910 olarak açıklandı.

SÜPER LOTO SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? MİLLİ PİYANGO ONLİNE BİLET SORGULAMA SONUÇ EKRANI

Süper Loto'nun büyük ikramiye ödüllü çekilişi bu akşam yapılacak. Süper Loto çekilişi, 8 Kasım 2020 Pazar günü saat 21.30'da gerçekleştirilecek ve sonuçları açıklanacak.

Milli Piyango Online 8 Kasım Süper Loto sonucu bilet sorgulama ve oyuna ilişkin diğer detaylar ise şu şekilde;