Taciz edip cep telefonunu çalmıştı! Kısa sürede yakalandı

İstanbul'un Şişli İlçesi'ne bağlı Fulya Mahallesi'nde geçtiğimiz hafta gerçekleşen taciz ve kapkaç olayında; kadın mağdur A.K, çalıştığı iş yerinde mola vererek dışarıya çıktı. İş yerinin yanında bulunan sokak merdivenlerine oturdu ve simit yemeye başladı. A.K, yanına gelip oturan bir kişinin tacizine uğradı. Saldırganın ani tacizi karşısında şok yaşayan genç kadın, çığlıklar atarken şüpheli kadının cep telefonunu çalarak olay yerinden kaçmaya başladı.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİNE BIÇAK ÇEKTİ

Olayın arından baygınlık geçiren kadın, hastaneye kaldırıldı. Vatandaşlarca kovalanan ve bir sitenin güvenlik görevlileri tarafındna önü kesilen saldırgan güvenlik görevlilerine bıçak çekti. Kadının telefonunu park halindeki bira aracın altına fırlatarak kaçmaya devam etti.

FARKLI SUÇLARDAN KAYDI VAR

Olayla ilgili soruşturma başlatan ve olay yeri ile çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen İstanbul polisi, saldırganın kimliğini kısa bir sürede tespit etti. Farklı suçlardan kaydı bulunan şüpheli C.Y, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü polislerince yakalanarak gözaltına alındı.