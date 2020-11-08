Tunceli’de Sonbahar ve karın görsel şöleni

Dört mevsimi ayrı güzel olan Tunceli'de Sonbaharın renk cümbüşü, zirvedeki karlı dağlarla birleşince fotoğrafçılar ve doğaseverlere görsel şölen sunuyor.

Kentte geçtiğimiz hafta etkili olan sağanak yağış, başta Munzur Dağları olmak üzere yüksek kesimlerde kar yağışına sebep olurken bunu fırsat bilen vatandaşların yanı sıra fotoğrafçılar da iki mevsimi bir arada çekmek için Pülümür İlçesi'nin yolunu tuttu.

Türkiye'de Sonbahar mevsiminin en güzel yaşandığı yerlerden olan Pülümür İlçesi'ne bağlı Salördek Köyü'nde sonbaharı çeken fotoğraf sanatçıları daha sonra karlı dağların eteğinde bulunan Kocatepe ve Sarıgül köylerinde iki mevsimi bir arada çekmenin mutluluğunu yaşadı.

Hem sonbahar mevsiminin renk cümbüşünü hem de karlı dağları fotoğraflamak için Pülümür İlçesi'ne geldiğini söyleyen Doğa Fotoğrafçısı Malik Kaya, "Sabah erkenden arkadaşlarla yola çıktık. Şimdi Pülümür bölgesindeyiz. Burada gerçekten güzel görüntüler var. Yüksekler bembeyaz, dağ etekleri de sapsarı. İki rengi aynı anda yaşıyoruz. Bu da bize çok güzel görüntüler veriyor" dedi.

Bölgeye ilk kez geldiğini söyleyen Hasret Özcan ise, "Bu taraflara hiç gelmediğim için beni ne tür sürprizlerin beklediğini bilmiyordum. Bu da son derece heyecan veriydi. Burada çok farklı renk ve açılar var. İlk defa bölgeye gelmenin heyecanını yaşıyorum" diye konuştu.