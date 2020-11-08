Tuzla Belediye Başkanı’ndan kentsel dönüşüm isyanı

Tuzla Belediye Meclisi Kasım ayı toplantılarının üçüncü birleşimi Tuzla Belediyesi Nikah Sarayı ve Kültür Merkezi gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla'da toplanma alanlarında bir kişiye düşen alan oranının İstanbul'un ortalamasının üstünde olduğunu belirterek "Afet anında Tuzla halkının toplanma bölgeleri var mı?" diye soru önergesi verdiniz. Evet, 108 tane acil toplanma alanı var. Mühim olan şimdi organize bir şekilde kim nerede? hangi toplanma alanına gideceğini, destek ve lojistik hizmetlerini, sivil inisiyatif ile beraber devletin kamu otoritesinin yapmış olduğu hiyerarşik düzende hep beraber yapılanmasını sağlamak. 'Toplanma bölgelerinde kişi başına düşen alan nedir?' diye soruyorsunuz. Bunu aslında AFAD 1 metrekare diye söylüyor. İstanbul'da ortalama 1 ya da 2 metrekare Tuzla'daki oran ise 2.11 metrekaredir" dedi.





Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan kentsel dönüşüme 'Red' oyu veren CHP ve İYİ Parti'li meclis üyelerine tepki | Video

"YENGESİNE DAİRE ALMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti Meclis üyelerine, 'Başkanım depremle ilgili kentsel dönüşümde problemleriniz nedir?' diye kimse bu zamana kadar soru sormadığını ifade eden Başkan Yazıcı, sözlerine şöyle devam etti: "İzmir depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Biz depremle ilgili çalışmalarımızı hızlandırmak zorundayız. Bakın bu konuda ne yapacağımızı ne yapılması gerektiğini ortaya koyalım. Bir defa bana yaşadığım problemleri sorun. Bir defa da 'Başkanım depremde ne sorun yaşıyorsunuz, dönüşümle ilgili problemleriniz nedir?' diye kimse bana bir şey sormadı. Deprem gelince herkesin başına geliyor. Siz onların hiçbirisinden haberdar değilsiniz. Adam kendine maaş bağlatmaya çalışıyor. Bir başkası, bir dairesini iki daire yapmaya çalışıyor. Birisi, amcasının oğluna da bir kira almaya çalışıyor. Birisi yengesine de bir tane daire almaya çalışıyor. Yüzlerce sitede, 3 defa 5 defa metrekare olmadı, yönü güneye baktı, kuzeye baktı diye 3-5 defa proje çiziyor arkadaşlar. Her birisinin derdini tasasını dinliyoruz. Yüzde 90'ın üstünde memnuniyet olsun istedim. Yüzde 67 bile istemedim. Her birisi ile birebir görüşüyoruz ve bire bir problem yaşıyoruz. Bunların tamamı 30 bin insanı ilgilendiriyor. Ve şu anda görüşmelerimizle beraber bu kadar dönüşüm yaparken, "Başkanım ne sorun yaşıyorsunuz?" diye sorulmadan sadece ve sadece eleştirdiniz" dedi.

"ŞU ANA KADAR YÜZLERCE DAİREYİ DÖNÜŞTÜRDÜK"

Son 6 -7 yılda, 6306 sayılı kanun yürürlüğe girdikten sonra, toplam 1442 bina 6014 bölümü dönüştürdüklerini söyleyen Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Biz vatandaşa bir şey söylüyoruz. Bize başvurun lütfen. Gelin şartlarınızı öğrenin. Ne yapabileceğinizi görün. Ya birisiyle yapın ya kendiniz yapın, yapamıyorsanız gelin birlikte biz yapalım. Yıllardır söylüyorum, ilk defa da söylemiyorum bunu. Biz her zaman çözüm olmaya çalıştık. Şu dönüşüm sayısını şimdi size söyleyebilirim. Dönüşüm sayısı bugüne kadar, Tuzla'da o kadar fazla ki hemen hemen dönüşmüş plan notlarımız, planlarını ve plan notlarıyla emsal transferiyle ve oradaki yüzde 40'ın üzerindeki fazla donatı kesintilerin hakkını kullanmak, getirmiş olduğumuz bu son 7-8 yıl içerisinde getirmiş olduğumuz birçok imar hakkıyla şu ana kadar yüzlerce daire dönüştü biliyor musunuz?" ifadelerini kullandı.

"HALKIMIZA ŞİKAYET EDERİZ"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı," Deprem ve dönüşüm siyasete malzeme edilmeyecek kadar önemli bir konu. Siyasete malzeme edilmeyecek kadar çok kıymetlidir insanlarımızın bir tanesinin bununun kanaması bile. Bu konuda yapacağımız her türlü çalışmada desteğinizi isteriz. Ama bunun karşısında destek değil de bizi engelleyecek bir çalışma varsa da başvuracağım yer kamu vicdanıdır. Gider halkımıza bunu şikayet ederiz" dedi.