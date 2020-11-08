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Kafasına şişeyle vurup öldürdü! Tuzla'daki kan donduran cinayet kamerada...

Tuzla'da, bir kişiyi darbedip şişeyle kafasına vurarak öldüren şüpheli tutuklandı. Şüphelinin Sinan S.'nin kafasına şişeyle vurduğu anlar kameraya yansıdı.

DHA
Giriş Tarihi: 8.11.2020 15:55 Son Güncelleme: 8.11.2020 16:30 ABONE OL
Kafasına şişeyle vurup öldürdü! Tuzla'daki kan donduran cinayet kamerada...

Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, E.B'nin (62), 29 Ekim'de Orhanlı Mahallesi Çayırlar Caddesi'nde öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı. Polis, olay yeri çevresindeki güvenlik kamerasının görüntüleri ve tanık ifadeleri doğrultusunda şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüpheli Sinan S. (35), 30 Ekim'de Mescit Mahallesi İnkılap Caddesi'nde yakalandı.

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PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRÜYORMUŞ

Gözaltına alınan şüphelinin daha önce psikolojik tedavi gördüğü ve uyuşturucu bağımlısı olduğu, olay günü alkol kullanmaması konusunda tartıştığı E.B'yi darbedip başına alkol şişesiyle vurarak öldürdüğü belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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Kafasına şişeyle vurup öldürdü! Tuzla'daki kan donduran cinayet kamerada...
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