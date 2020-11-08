‘Ümit ağabey hepimizi kurtardı’

Depremde, Yılmaz Erbek Apartmanı'nın B blokunda yaşayan birçok kişi, ilk iki katı çöken ve yan yatan binada mahsur kaldı. Vatandaşların yardımına, o sırada Bayraklı Belediyesinin bir şantiyesinde görev yapan Ümit Aygün ile arkadaşları yetişti. Belediyenin sepetli aracını apartmanın önüne getiren Aygün, çalışma arkadaşlarıyla mahsur kalanları tahliye ederek, depremzedelerin kahramanı oldu. Pınar-Mert Boz çiftinin tek çocuğu olan 11 yaşındaki Kaan Boz şunları anlattı: "Deprem eğitiminde öğrendiğim şekliyle eşik bölümünde güvenli bir bölümde durdum. Evde tek başımaydım. Sarsıntı arttıkça duvarlardan tuğlalar dökülmeye başladı. Sonra bir abi geldi, 'Sakin ol seni kurtaracağım.' dedi. Sepetli bir araç ile geldi. Üst katlardaki komşularımız çığlık atıp yardım istiyorlardı. Adının Ümit olduğunu öğrendiğim abi hepimizi getirdiği sepetli arabayla kurtardı." Bayraklı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanı Ümit Aygün "Çalıştığım alan buraya çok yakın olduğu için koşarak gelip baktım bina çökmemişti, yan yatmıştı. Hemen geri gidip sepetli araç ile buraya geldik. Kaan çok soğukkanlıydı. Hiç panik yapmadan buradaki vatandaşlarımızı kurtardık" dedi. AA