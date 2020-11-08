Yakıtı bitti, tarlaya indi

Çanakkale merkeze bağlı Kalabaklı Köyü'nde dün öğle saatlerinde tarlanın ortasına inen helikopter çevrede büyük şaşkınlık yarattı. Pilotun yakıtı biten helikopteri tarlaya indirdiği ortaya çıktı.

TEİAŞ tarafından yüksek gerilim hatlarının fotoğraflanması için kiralanan helikopter dün öğle saatlerinde Kalabaklı Köyü civarında bulunan bir tarlaya acil iniş yaptı. Tarlanın ortasındaki helikopter kısa sürede şaşkınlık yaratırken, helikopterin neden indiği merak konusu oldu.

Helikopterin iniş nedeni Jandarma'ya verilen bilgiyle ortaya çıktı. Helikopterin yakıt ikmali nedeniyle araziye indiği ve yakıt ikmalini tamamlamasının ardından tekrar havalandığı bildirildi.

Ümit Erkan DEMİRCAN/SABAH