Yolda bulduğu paranın sahibini arıyor

Yolda yürürken denk geldiği çantanın içinde yüklü miktarda para ve telefon numarası bulan Mikail Ceylan isimli genç, paranın sahibine ulaşmak için numarayı aradıysa da yanıt alamadı.

Paranın sahibine ulaşmak için her yolu deneyen Ceylan, parayı karakolda polisler eşliğinde sahibine teslim edeceğini belirterek; "Yoldan geçerken tesadüfen yerde bir çanta buldum. Alıp incelediğimde içerisine bir miktar para vardı. Bu paranın sahibine ulaşmak için çantada mevcut olan telefon numarasını defalarca aradım. Ancak telefona bir türlü çıkan olmadı ve daha sonra da telefon numarası tamamen kapandı. Paranın miktarını art niyetli insanların eline geçmesin diye açıklamak istemiyorum. Ben şu anda paranın sahibini bekliyorum." dedi.