Yüzyıllardır süren gelenek: 21 kazan kaynadı

Pandemiye rağmen bu yıl da bir araya gelen vatandaşlar, büyük kazanlarla yemek pişirdiler. Şanlıurfa'da Türkmen ve Alevi Ailelerin yaşadığı Kısas'ta Şıh Muhammed Şah yemeği, her evden gelen yardımlarla yüzyıllardır sürüyor.

Yeni tip koronavirüs (KOVID-19) salgınına karşı gerekli tedbirlere dikkat ederek bir araya gelen vatandaşlar, dev kazanlarla yemek yaptı. Köyde bulunan her evden; yağ, pirinç, burgur, tuz, odun ve kurbanlık geldi. Burada kurulan 21 kazanda yapılan yemekler Şah Muhammed türbesi önünde genç- yaşlı demeden herkesin yardımıyla pişirildi.

Dualar okunduktan sonra yemekler evlere dağıtıldı. Kısas'ta yaşayan en yaşlı insanlardan olan Aşir Güleç, 60 yıldır organizasyona öncülük ettiğini ve bu geleneğin dedesinin zamanından beri devam ettiğini ifade etti. Güleç ayrıca; bu yemekte odun taşıyan, tuz getiren, duaya katılan yemeği yiyen herkesin sevaba nail olduğuna inanıldığını dile getirdi.